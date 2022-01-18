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Terör örgütü MKP ve MLSPB'ye operasyon

İstanbul'da, yasadışı sol terör örgütlerinden MLSPB ve MKP'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli için operasyon başlatıldı.

IHA18 Ocak 2022 Salı 08:28 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 08:28
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Alınan bilgiye göre, örgütlerle ilgili istihbarat ve izleme ağını derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı sol terör örgütlerinden MLSPB ve MLKP'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4'ü MLSPB (Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri) ve biri MKP (Maoist Komünist Parti) üyesi olmak üzere 5 şüphelinin yakalanması için 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınanların olduğu ve operasyonların sürdüğü bildirildi.

  • MLSPB
  • operasyon

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