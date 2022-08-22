Terör örgütü MLKP'ye operasyon! 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün silahlı kanadında faaliyet yürüttüğü belirlenen M.U'nun (23), eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Sultangazi'deki adrese 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.U'nun yanı sıra E.Y. (36), N.G. (44) ve H.A. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.