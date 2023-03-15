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Terör örgütü MLKP'ye operasyon! 9 kişi tutuklandı

MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Terör örgütü MLKP'ye operasyon! 9 kişi tutuklandı
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İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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