28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

Terör örgütü MLKP'ye operasyon: Şüpheliler gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadelerinde adı geçen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA28 Ekim 2025 Salı 10:21
Terör örgütü MLKP'ye operasyon: Şüpheliler gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ifadelerde ismi geçen 33 şüpheli tespit edildi.

33 şüpheliden 7'sinin yurt dışında 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. 24 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 22, Antalya'da 1, İzmir'de 1, ve Sivas'ta 1 olmak üzere 25 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 adet silah, 1 adet şarjör, 52 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 55 adet av tüfeği fişeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal tespit edilerek el konuldu.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

  • terör örgütü
  • mlkp
  • operasyon
  • gözaltı

