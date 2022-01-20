İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK, Afrin'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Güncel

Terör örgütü PKK, Afrin'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 03:04
ABONE OL

Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'tan, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı. Saldırıda araç içindeki 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale geldi, yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

Teröristler, Afrin ilçe merkezindeki Siyaset Bulvarı, Ziyadiye ve Racu yollarına da 6 füze fırlatıldı. Olayda 3 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Böylece gün içinde Afrin ilçesine yapılan terör saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

  • afrin
  • füze
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.