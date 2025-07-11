Terör örgütü PKK bugün silah bırakmaya başlıyor! Süreci MİT izleyecek

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili edindiği bilgileri yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde haber/analizi şöyle:

Terör örgütü PKK, bugün silah bırakmanın ilk aşamasını gerçekleştirecek. Örgütün İmralı'da hükümlü kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine kendini feshettiğini duyuran örgüt, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinin Durkan kasabasında silahları bırakacak. 30-50 kişilik bir grupla yapılacak silah bırakmaya, örgüt elebaşlarından bazılarının da katılması bekleniyor. Terör örgütünün üst yapılanması KCK, Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını duyurdu.

İNLERİNE DÖNMEYECEKLER

Konuştuğum kaynaklar, silah bırakan teröristlerin yeniden eski kamplarına dönemeyeceğinin altını çiziyor. Silah bırakanlar, Süleymaniye veya belirlenen başka bir yerde kalacak. Türkiye'de kaldığı tahmin edilen yaklaşık 80-100 teröristin de Kuzey Irak'a geçerek silah bırakacağı konuşuluyor.

SÜRECİ MİT İZLEYECEK

Güvenlik kaynakları ve bölgedeki kaynaklardan aldığım bilgilere göre örgüt silah bırakma işlemine önce Kuzey Irak'ta başlayacak. Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrasında Metina, Kandil, Zap kampları boşaltılacak. Yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülen silah bırakma sürecini bizzat MİT kontrol edecek. Silahların seri numaraları tek tek alınacak, istihbaratın elindeki bilgilerle karşılaştırılacak.

YPG İÇİN ABD İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Terör örgütünün Türkiye ve Irak'taki varlığı tamamen sonlandıktan sonra Türkiye, örgütün Suriye'deki varlığına yoğunlaşacak. Suriye'de örgütün uzantıları SDG/YPG ile temas kurmaktan ziyade ABD ile diplomatik süreç işletiliyor.

KOMİSYON AŞAMASI

Terör örgütünün bugün silah bırakmaya başlaması ile birlikte fiili olarak 4.aşamaya geçilmiş oldu. Bu aşamada Devlet Bahçeli'nin çağrı yaptığı Meclis Komisyonu kurulacak. Konuştuğum kaynaklar, komisyona 'Kürt sorununu çözme' gibi bir misyon yüklenmeyeceğinin altını çiziyor, AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe TV, seçmeli Kürtçe dersler gibi temel sorunların çözüldüğüne dikkat çekiyor.

Komisyon yaz döneminde de çalışacak, infaz düzenlemesi, yaşlı ve hastalık hali nedeniyle kendilerine bakamayacak durumda olan hükümlüler için çalışma yapacak. Bu durumda olanların serbest kalması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ AŞAMALARI

1. aşama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirelim" perspektifi çizmesi ve devamında Devlet Bahçeli'nin 21 Ekim 2024'te Öcalan'a yaptığı çağrı, DEM heyetinin İmralı trafiği, Öcalan'ın 27 Şubat fesih çağrısı ile başladı.

2. aşama, PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12. kongresini toplayarak kendini feshetmesi ve silah bırakacağını duyurması ile sonuçlandı.

3. aşama, terör örgütünün MİT'in gözetiminde bugün silahlarını bırakması ile başlıyor. Silah bırakma, envanter kayıtları vs. gibi çalışmalar nedeniyle biraz zaman alacak. Diğer teröristlerle birlikte yaklaşık 50 kişilik üst düzey yöneticilerin nerede kalacağı konusu da netleşmiş olacak. Avrupa ve Kuzey Irak'ta kalma seçenekler arasında.

4. aşama, yasal düzenleme aşamasına geçilecek. Demokratikleşmede terör engeli kalktığı için kayyım vb. yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

1. aşama için konuştuğum kaynaklar, tüm bu süreçlerin sonunda bütünleşme evresinin geleceğini ifade ediyor.

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