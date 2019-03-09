Terör örgütü PKK destekçisi Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı
Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki üssü olarak da bilinen Belçika'da sözde bürokrat olarak çalışan ve ülkenin Devlet Bakanlığını yürüten Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından ayrıldığını açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Terör yanlısı Zuhal Demir yaptığı açıklamada, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.
SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ
Belçika'da düzenlenen çok sayıda terör örgütü PKK eyleminde boy gösteren Zuhal Demir daha önce yaptığı skandal açıklamalarla da gündeme gelmişti.
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Aslen Tuncelili olan ve Belçika'da Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili olan Demir ülkedeki Türklerin çocuklarının Türkçe ders almasına karşı çıkmış ve bu "derslerin topluma entegrede sorun teşkil edeceği" iddiasına sarılarak Türkiye düşmanlığını gözler önüne sermişti.
AYNI ZAMANDA İSLAM DÜŞMANI
Türkiye karşıtı açıklamalarının yanı sıra aynı zamanda İslam düşmanı olan Demir, ülkesinde başörtüsü yasağı için harekete geçmiş ve yasaklanması talebinde bulunmuştu.
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