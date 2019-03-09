17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK destekçisi Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki üssü olarak da bilinen Belçika'da sözde bürokrat olarak çalışan ve ülkenin Devlet Bakanlığını yürüten Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından ayrıldığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör yanlısı Zuhal Demir yaptığı açıklamada, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.
 
SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ
 
Belçika'da düzenlenen çok sayıda terör örgütü PKK eyleminde boy gösteren Zuhal Demir daha önce yaptığı skandal açıklamalarla da gündeme gelmişti.
 
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
 
Aslen Tuncelili olan ve Belçika'da Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili  olan Demir ülkedeki Türklerin çocuklarının Türkçe ders almasına karşı çıkmış ve bu "derslerin topluma entegrede sorun teşkil edeceği" iddiasına sarılarak Türkiye düşmanlığını gözler önüne sermişti.
 
AYNI ZAMANDA İSLAM DÜŞMANI
 
Türkiye karşıtı açıklamalarının yanı sıra aynı zamanda İslam düşmanı olan Demir, ülkesinde başörtüsü yasağı için harekete geçmiş ve yasaklanması talebinde bulunmuştu.

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

Terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

İslam'a hakarete 10 yıl hapis cezası

İslam'a hakarete 10 yıl hapis cezası

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

FETÖ, takım elbisede "renk talimatı" bile vermiş

FETÖ, takım elbisede 'renk talimatı' bile vermiş

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

FETÖ'cü profesör itirafçı oldu

FETÖ'cü profesör itirafçı oldu

139 teröristi deşifre etti

139 teröristi deşifre etti
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li başkan adayı ile iş adamının skandal 'Kürdistan' diyaloğu

CHP´li başkan adayı ile iş adamının skandal 'Kürdistan' diyaloğu

Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Boğazı'na halatla indiler

Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Boğazı'na halatla indiler

Test sürüşü başlıyor

Test sürüşü başlıyor

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA