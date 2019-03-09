Terör örgütü PKK destekçisi Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıktı

Terör yanlısı Zuhal Demir yaptığı açıklamada, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." dedi.

SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Belçika'da düzenlenen çok sayıda terör örgütü PKK eyleminde boy gösteren Zuhal Demir daha önce yaptığı skandal açıklamalarla da gündeme gelmişti.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Aslen Tuncelili olan ve Belçika'da Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili olan Demir ülkedeki Türklerin çocuklarının Türkçe ders almasına karşı çıkmış ve bu "derslerin topluma entegrede sorun teşkil edeceği" iddiasına sarılarak Türkiye düşmanlığını gözler önüne sermişti.

AYNI ZAMANDA İSLAM DÜŞMANI

Türkiye karşıtı açıklamalarının yanı sıra aynı zamanda İslam düşmanı olan Demir, ülkesinde başörtüsü yasağı için harekete geçmiş ve yasaklanması talebinde bulunmuştu.