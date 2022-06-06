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Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği belirtildi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 01:18 - Güncelleme:
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Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesindeki PKK saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Teymur, "Bugün akşam Kani Masi nahiyesine bağlı Gamnerki dağında PKK'lılar Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Saldırıda roketatar ve BKC kullanıldı." dedi.

Saldırının Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Teymur, yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetti.

PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

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