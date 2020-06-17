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Terör örgütü PKK elebaşı Karayılan'dan itiraf: Türk istihbaratı çok güçlü

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren PKK/KCK'nın çaresizliği giderek artıyor. Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, PKK yayın organı Denge Welat Radyosu'na verdiği röportajda Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itirafında bulundu.

IHA17 Haziran 2020 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:29
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Terör örgütünü ayakta tutmaya çalışan PKK elebaşı Murat Karayılan, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti. Türkiye’nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden teröristbaşı Karayılan, “İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz” dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi.

TÜRKİYE'NİN İSTİHBARATI ÇOK GÜÇLÜ

Türkiye’nin bölgedeki güçlü istihbarat ağının örgüte büyük zarar verdiğini söyleyen Karayılan, örgütün hareket tarzını buna göre değiştirmesi gerektiğini tekrarladı. Karayılan, Türkiye’nin saha istihbaratının İHA’lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.

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