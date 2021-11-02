İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5462
  • EURO
    11,0913
  • ALTIN
    550.226
  • BIST100
    1536.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar
Güncel

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar

CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi terör örgütü PKK'dan övgü aldı. PKK elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, CHP'nin 'evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek 'Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır.' diye konuştu.

Yeni Şafak2 Kasım 2021 Salı 07:10 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 07:27
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla TBMM'de kabul edildi.

HDP, "hayır" oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti. CHP'ye bir takdir de terör örgütü PKK'dan geldi.

TERÖRİST KARASU: CHP HAYIRLI BİR İŞ YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Konuyla ilgili örgüt yayın organına açıklamada bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır." dedi.

"DOĞRU BİR ADIM ATTILAR"

Karasu, "Bu yönüyle CHP'nin bu adımı belki bu kültürü ortadan kaldırmak için bir başlangıç olabilir. Bu anlamda iyi bir adım atmışlardır. Doğru bir adım atmışlardır." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.