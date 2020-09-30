Terör örgütü PKK, Ermeni taburu kurdu: Cepheye yolladılar

30 Eylül 2020 Çarşamba 08:52 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 08:52

PKK Suriye'deki kolu olan YPG'de Ermeni kökenlilerin oluşturduğu sözde tabur ile Kandil'deki teröristleri İran'da buluşturdu. Buradan, sivil kıyafetlerle Sevan Gölü kıyısındaki Vardenes Kampı'na geçen 300 terörist, Ermeni askeri kıyafetleri giyerek, ağır silahlar kuşanıp Azeri kardeşlerimize karşı savaşmaya başladı. Sabah'ın haberine göre, Kandil ile Ermenistan arasındaki iletişimi ise halen PKK/ KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu olan ve KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi olan "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir'in sağlıyor.

Türk İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre YPG saflarındayken 2017'de öldürülen, TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak tanıtılan Ermeni kökenli "Nubar Ozanyan" kod adlı Orhan Bakırcıyan'ın adının verildiği taburda yer alan teröristler önce Kamışlı bölgesinden Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine geçti. Burada, PKK'nın Kandil kadrosunda yer alanlarla buluşan teröristler, gruplar halinde önce Süleymaniye'den İran'ın Sabis ve Kirmanşah üzerinden Urumiye kentlerine geçti. İki ayrı rota oluşturan teröristler, Ermenistan'ın 3 yıl önce Türkiye, Azerbaycan ve İran'a karşı çatışma ve eylemlerde kullanmak için militan yetiştirmek üzere kurduğu, Vardenes Kampı'na oradan da Ermenistan saflarına geçti.

PKK'YA İKİNCİ KANDİL

Ermenistan'ın PKK için adeta ikinci kandil yapmaya çalıştığı bu kamplarda sadece PKK'lı ları değil TİKKO, MKP, TİKB, MLKP gibi yasadışı silahlı sol örgütleri de eğittiği her türlü silah ve lojistlik desteği sağladığı da bir süre önce yakalanan ve etkisiz hale getirilen bu örgüt üyelerinin ifadeleri ve üzerlerinden çıkan dokümanlardan tespit edilmişti.

Teröristlerin son 2 ay içerisinde silahsız olarak gruplar halinde sivil kıyafetlerle Kandil'in talimatıyla Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşmaya giden PKK'lı teröristlere bu kamplardan ağır makineli silahlar verilip Ermenistan ordusunun kıyafetlerinin giydirilerek gruplar halinde işğal ve saldırıların devam ettiği Azeri köylerine saldırılarda Ermenistan birliklerine öncülük ettikleri belirlendi.

PKK DERNEKLERİ KLAVUZLUK YAPIYOR

Kandil'den giden teröristlere gittikleri Vardenes kampında PKK'nın Ermenistan'daki Şêwra Gelê Kurdên Ermenistanê, Kürdistan Komite, Şengal Meclisi Ermenistan Temsilciliği adı altındaki PKK'nın şehir yapılanmasındaki yöneticilerinin de klavuzluk ettiği belirlendi.

Kandil ile Ermenistan arasındaki iletişim halen PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu olan ve KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi olan "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir'in sağladığı da belirlendi.