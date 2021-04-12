''Terör örgütü PKK, görüntü ve fotoğrafa rağmen inkar ediyor''

DHA 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:41 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:41

Hakkari'nin merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 9 Mart 2016'da kaybolan ve "Zap Suyu'nda boğuldu" denilen Hamza Adıyaman'ın ailesi, bir süre sonra çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendi. Çocuklarını aramak için Irak'ın kuzeyine giden anne ve baba, günlerce izini sürdükleri Hamza'yı alamadan dönmek zorunda kaldı. Evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır, Hakkari ve Van'daki eylemlere katılarak mücadele eden aile, oğullarını, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kampında teröristlerce silah eğitimi verilen çocukların görüntüleri arasında tespit etti. Hamza'yı terör örgütünün elinden kurtarmak için her yolu deneyen aile, çocuklarının dağa kaçırılmasından ise HDP'yi sorumlu tutuyor.

'BİR BABA HAKURK'TA KARDEŞİMLE KARŞILAŞIYOR'

Hamza'nın annesi Rukeyta Adıyaman, oğlunun kıyafetlerini koklayıp gözyaşı dökerken, ablası Aysun Adıyaman, Zap Suyun'da boğuldu denilen kardeşinin PKK tarafından kaçırıldığın, bununla ilgili önce video, daha sonra da çekilen bir fotoğrafta net olarak gördüklerini söyledi. Kardeşini istediğini belirten Adıyaman, şöyle konuştu:

"Bu olay 2016 gerçekleşti, Hamza kaybolduğu gün, ilk önce okul saati içinde eve öğrenci gönderiyorlar. 'Hamza okulda değil, kayıp, evde mi ?' demişler. Annem 'yok' deyince çocuklar geri gitmiş. Anlıyoruz ki, kontrol için geldiler. Sonra 'Hamza suya düştü' dediler. Bizimkiler de düştüğü yere gidiyor. Orada bir araç vardı, camları siyahlar içinde bir araba görmüş annem ve ona sormuş. Tek kelime cevap vermemişler. Annem biraz uzaklaşınca araç hızla gitmiş. Dalgıçlar geldi, AFAD geldi. Herkes kardeşimi aradı. Ama herhangi bir şekilde netice alamadık. Olay üzerinden aylar geçtikten sonra yine evladı PKK tarafında kaçırılan bir baba Hakurk kampında kardeşime denk geliyor. Kardeşimle konuşuyor kardeşim Hamza da Mehmet Adıyaman'ın torunu olduğunu söylüyor. Adam da, dedem kanaat önderi olduğu için tanıdığını söyledi. Kardeşim Hamza da adama 'Benim için Zap Suyu'nda boğuldu' dediler ancak ben suya düşmedim. Aileme söyleyin beni kurtarsınlar. Hatta olayın geçtiği gün ellerim ayaklarım bağlı halde siyah bir aracın içindeydim. Annemi görüyordum ağzım bantlı olduğu için hiçbir şekilde bağıramıyordum' demiş. Evladını aramaya giden baba döndüğünde bize ulaşıyor. Bize evladımızın yaşadığını söylüyor. Bunun üzerine annem babam PKK kampına gidiyor. Babam kardeşimi aramaya giderken Hakurk kampında bir aracın içinde gördü. 'Oğlum Hamza' deyince aracı oradan hızla uzaklaştırdılar. Kardeşim boğulmadı, PKK içindeki görüntülerinden sonra bu sefer bize 2 ay önce de fotoğrafı geldi. Ama hala inkar ediyorlar"