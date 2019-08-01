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Terör örgütü PKK içinde korku ve panik zirvede: Kolaysa gel kendin yap

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları ile başarılı hava harekâtları sonucu PKK/KCK terör örgütünün zor durumda olduğu ve bu durumun terörist elebaşılarının verdikleri talimatlara yansıdığı öğrenildi.

  • DHA
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saklandıkları mağaralarda ve inlerde terör örgütü mensuplarının durumundan habersiz olan elebaşıların; sözde tim komutanlarının acemice hata yaptıkları, emirlerini dinletemedikleri, eylemleri iyi planlayamadıkları, örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyonu artırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve infaz dâhil cezaların uygulanması şeklinde talimatlar verdikleri bilgisi alındı.
 
 
'KOLAYSA GEL KENDİN YAP'
 
Ayrıca örgüt mensuplarının, 'Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim' cevaplarıyla elebaşılara isyan ettikleri, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığı belirtildi.

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