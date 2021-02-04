Terör örgütü PKK kadın bedenini propaganda için istismar ediyor!

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:19

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin ve Siyaset, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Vakfı Avrupa Araştırmaları Uzmanı Zeliha Eliaçık, Politics Today'e yaptığı değerlendirmede, PKK/YPG'nin kadınları etkili bir propaganda ve eylem aracı olarak istismar ettiğini ifade etti.

Alptekin, PYD/YPG ile ilgili haberlerin merkezinde, daima kadınların kullanıldığına dikkati çekerek bu yayınların kapaklarında daima kadınlara ait bir görsel bulunduğunu hatırlattı.

Kadınların bu şekilde kullanılmasının, rastgele bir seçim olmadığına işaret eden Alptekin, bunun PKK/YPG'nin pazarlama stratejisi olduğuna değindi.

Alptekin, PKK/YPG'nin yaratılan bu seküler, Ortadoğulu gözükmeyen ve savaşçı kadın figürünün Batı'da sempatiyle karşılandığına dikkati çekti.

Terör örgütünün dikkat çekmeden eylemleri gerçekleştirebilmek için kadınları intihar bombacısı olarak da kullanıldığını hatırlatan Alptekin, bunun bir başka terör örgütü DAEŞ tarafından da sıklıkla kullanılan bir taktik olduğunu belirtti.

Alptekin, PPK/YPG'nin bünyesine kattığı kadınların çocuk yaşta olduğuna dikkati çekerek "Terör örgütü, dünyayı özgürleştirmek, cinsiyet özgürlüğü, gelenekleri yıkma, devrim gerçekleştirme gibi havalı söylemlerle çocuk yaştaki bu kadınları kandırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Propaganda unsuru olarak kullanılan bu kadınların örgüt tarafından savaşa sürüldüğüne işaret eden Alptekin, "Batı medyasının kapak sayfalarında resmettiği kadınların çoğu artık hayatta bile değil. Türk, Suriyeli, Iraklı sivil ve askerleri öldürmek üzere intihar eylemi gerçekleştiriyor ve ölüyorlar. İşte olan biten bu." dedi.

Eliaçık ise terör örgütlerinin kadınları faydalı insan kaynağı olarak gördüğünü belirterek "Kadınlar bu örgütlerin doğal insan kaynağıdır ve diğer kadınları örgüte teşvik etmek için kullanılmaya müsaittirler." dedi.

Terör örgütlerinin farklı nedenlerden kadınları tercih ettiğini dile getiren Eliaçık, "Örneğin intihar eylemlerinde veya örgütsel eylemlerde daha az dikkati çektikleri için kontrol noktalarından kolaylıkla geçebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Eliaçık, bu kadınların PKK/YPG tarafından kandırılarak istismar edildiğine değinerek şunlar kaydetti:

"PKK/YPG, kadınlara üzerlerindeki aşiret baskısından kurtulma ve özgürlük sözü veriyor. İlginçtir ki, YPG'nin kadın ordusundaki militanlar genellikle genç ve bekardır. Bu kızlar erken evlendirilmemek ve ailelerinin baskılarından kurtulmak için örgüte katılıyor. Ancak biliyoruz ki bu kadınlar henüz kendi kararlarını veremeyecek, çocuk yaşta kimseler."

Geleneksel aşiret yapısında kadının zayıf bir konumda olduğunu hatırlatan Eliaçık, PKK/YPG'nin bu durumu istismar ederek bu kadınlara sunduğu silah, üniforma, savaşçı kimliği gibi şeylerin onların kendilerini güçlü hissetmelerini sağladığını, bu yolla onları istismar ettiğini dile getirdi.

Eliaçık, YPG'nin kadınlara örgüt yönetiminde yer verme propagandasının da göstermelik olduğunu, örgütün üst noktalarında karar mercilerinin tamamen erkeklerden oluştuğunu ifade etti.

PKK/YPG'nin bu kadınları Batı medyasına mutlu kimseler olarak lanse ettiğini hatırlatan Eliaçık, "Gerçekte ise bu kadınların karşılaştığı şeyler savaş, kaos, kan, ölüm. Onlar sadece terör yaratmak için kullanılan kurbanlar." dedi. Kadınların Batı dünyasına şirin gözükmek için YPG tarafından bir figür olarak kullanıldığının altını çizen Eliaçık, "PKK/YPG, kadın bedenini Batının özgürlükçü ve eşitlikçi imajı üzerinden kullanıyor. Bu sayede kendini Batı medyasında meşru hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

