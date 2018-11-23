Terör örgütü PKK, kadınlara saldırmayı sürdürüyor

Çocukları terör kamplarında köleleştiren, taciz ve tecavüz eden terör örgütü PKK kadınlara yönelik kanlı eylemlerini sürdürüyor. Kadın katili PKK son yıllarda Batman, Siirt, Diyarbakır ve Hakkari'de birçok kadını şehit etti.

8 aylık hamile anneyi şehit ettiler

Batman'da, PKK'lı teröristlerce polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. PKK'lı teröristler 8 aylık hamile Mizgin Doğru ile 4 yaşındaki kızını katletti.

Yemeğe giden 4 masum kadını öldürdüler

Siirt'te 2011 yılındai bir grup PKK'lı teröristin, Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında polis aracı sandığı özel bir otomobile el bombalı ve uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda Zeynep Evin, Nergis Evin, Kevser Çekin ve Nurcan Olgaç hayatını kaybetti.

Vücudundan 22 kurşun çıktı

Tekirdağlı Neşe Alten, annesi Nazife Alten'in iğne oyası yaparak okuttuğu tek evladıydı. Diyarbakır'ın Çavuşlu Köyü İlkokulu'na tayin oldu. Babası Hasan Alten'le birlikte Diyarbakır'a gitti. Bir gece yarısı evini basan PKK'lılar sadece öğretmen olduğu için Neşe Öğretmen'i ve evde bulunan Babası Hasan'ı katletti. 21 yaşındaki Neşe Öğretmen'in vücudundan 22 kurşun çıktı.

Bedirhan bebeğin annesi

Yüksekova'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın otomobilinin geçişi sırasında PKK'lı hainler yola tuzakladıkları bombayı patlattı. Karakaya ile yanındaki 11 aylık bebeği şehit oldu.

Gencecik öğretmeni katlettiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, ilçe merkezinde bulunduğu araçta PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu.