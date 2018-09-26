Terör örgütü PKK karıştı: Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun Kandil’in eylem talimatı, Mehmetçiğin yoğun baskısı altında başlarını dahi kaldıramayan teröristlerde isyana neden oldu: Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun. Her yer TC ordusu kaynıyor…