Terör örgütü PKK kurulduğu günden beri çocuklara zorla silah vererek savaştırıyor

Ortadoğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP) Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Analisti Kutluhan Görücü, AA muhabirine, terör örgütü PKK ve diğer uzantılarının çocukları terör faaliyetlerinde kullanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ODAP Kurucu Direktörü Semin, çocukları saflarına katmanın, terör örgütlerinin öncelikli amaçları arasında olduğunu belirterek, küçük yaştakilerin yönlendirmeye açık olmaları nedeniyle örgütlerin hedefi olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin, çocuklara farklı mecralardan ulaşarak beyinlerini yıkadığını kaydeden Semin, daha sonra bu çocukların ailelerinden koparılarak örgütün istediği alanda kullanılmak üzere eğitildiklerini aktardı.

Semin, çocukların terör örgütleri tarafından sadece "savaşçı" olarak yetiştirilmediğini, aynı zamanda örgütün devamı için de çocuklara ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, örgüt içinde özellikle 13-18 yaşlarındaki çocukların kullanıldığını ifade etti.

- "ÖRGÜT ÇOCUKLARI EĞİTEREK TERÖR EYLEMLERİNDE KULLANIYOR"



Terör örgütü PKK'nın, kurulduğu günden bu yana en az 20 bin çocuğu kaçırarak terör eylemlerinde kullandığının uluslararası raporlara yansıdığına dikkati çeken Semin, "Çocukları dağa kaçırmak, evrensel yasalara göre insan kaçakçılığı ve çocuk istismarıdır." dedi.

Semin, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde çalıştırma ve para kazanma bahanesiyle ailelerinden aldığı çocukları "zorunlu askerlik" adı altında silahlandırdığına değinerek, terör örgütü PKK/YPG'nin, eylemlerde kullandığı çocukların ailelerini de baskıyla susturduğunu söyledi.

Terör kamplarına katılan çocukların beyinlerinin yıkanarak teröriste dönüştürüldüğünü ve çeşitli ülkelerde terör faaliyetlerinde kullanıldığını aktaran Semin, PKK/YPG'nin elinden çocuklarını kurtarmak isteyen ailelerin, evlatlarını bir daha göremediğini ifade etti.

- "ÇOCUKLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNE YETİŞKİNLERE NAZARAN DAHA FAZLA KANALİZE OLUYOR"



Semin, terör örgütü PKK'nın kadın ve kız çocuklarını da örgüte adam devşirmek için kullandığına işaret ederek, "Kadın teröristler ve reşit olmayan kızlar örgüte ciddi manada adam kazandırdı." diye konuştu.

PKK'nın şehirlerden de kadrosuna çocuk kattığını anlatan Semin, "Diyarbakır Anneleri eyleminde gördüğünüz gibi terör örgütü PKK, sadece kırsaldan değil şehirlerden de ciddi çocuk kaçırıyor." şeklinde konuştu.

Semin, örgütün, beyinlerini yıkadığı çocukları dağa gitmeye ikna ettiğini belirterek, "Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasında aktif görev alan yetişkinler, çocukları dağa çıkmaya hazırlayarak istismar ediyor. Çocuklar örgüte yetişkinlere nazaran daha fazla kanalize oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Semin, PKK'ya katılan ama tam bağlanamayan çocukların, örgüt içi infazlarda kullandığına dikkati çekerek, "Vahşi eylemlerde kullanılan çocuklar teröre daha da bulaştırılıyor. Çocuklar bu yolla daha büyük terör eylemlerinde aktif rol alabilmeleri için hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası raporların da işaret ettiği "PKK'nın çocuk istismarlarına", kınamadan öte tepki verilmediğinin altını çizen Semin, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD, Avrupa, terör örgütü PKK ve uzantılarını sözde 'özgürlükçü' hareket olarak göstererek çocuk istismarına kapı araladı. Çocuk hakları, insan hakları ve birçok kavram üzerinden yücelttikleri demokratik iddiaların terör örgütü PKK üzerinde yaptırımı yok. PKK/YPG çocuk istismarını ABD'nin ve uluslararası toplumun gözü önünde gerçekleştiriyor, Batı da bu istismarı destekliyor."

- "TERÖR ÖRGÜTLERİ İNFAZLARDA ÇOCUKLARI KULLANIYOR"



SETA Dış Politika Analisti Kutluhan Görücü de terör örgütü PKK'nın, Türkiye'den kaçırdığı çocukları farklı ülkelerde savaştırdığını belirterek, "Türkiye'de bilindiği üzere çocukları kaçırılan anneler eylemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri çocukların önemli bölümünü ailelerine kavuşturdu." dedi.

PKK'nın, kurulduğu günden bu yana 18 yaş altındaki çocukları istismar ettiğine işaret eden Görücü, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin, kaçırdığı çocukları savaş alanında kullandığını dile getirdi.

Görücü, PKK/YPG'nin Suriye'de çocuklara eğitim adı altında az zamanda sadece silah tutmayı öğreterek savaş alanına sürdüğünü anlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın da PKK gibi infazlarda çocukları kullandığına işaret eden Görücü, "Örgüt içinde her türlü faaliyette çocuklar kullanılıyor. PKK'ya benzer şekilde DEAŞ'ın da çocuklardan oldukça faydalandığını ve infazcı olarak kullandığını gördük." sözlerini sarf etti.

Görücü, PKK'nın Türkiye'de çocukları mobilize ederek "sokak eylemleri ve çatışmalarda kullandığını" anımsatarak, örgütün Kuzey Irak'ta Sincar'a girmesinden sonra ilk faaliyetinin çocukları askere almak olduğunu kaydetti.

SETA Analisti Görücü, Suriye'de terör örgütü PKK/SDG'nin çocukları zorunlu askerlik adı altında ailelerinden kopardığını vurgulayarak, terör örgütünün çocuk istismarının, işgal ettiği bölgelerde en yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Görücü, Suriye'de silah altına alınan çocukların ailelerinin protesto gösterileri düzenlediklerini ama bunun dünya kamuoyunda gündem olmadığını vurgulayarak, "Örgüt, Suriye'de Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde dahi çocuk kaçırdı. Münbiç ve Deyrizor'da bu haksız alıkoymalara karşı eylemler yapıldı." ifadesini kullandı.