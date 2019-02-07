Terör örgütü PKK marşı okuyan HDP'lilere operasyon düzenlendi

Sabah saatlerinde, aday tanıtım toplantısında PKK marşı okudukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, HDP'lilere yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyonlarda; aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, il yöneticileri Abidin Unay, Halil Yağan ve Adil Başaran'ın bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapılan operasyonlarda, evlerde silah, örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda, evlerinde bulunmayan şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.