Terör örgütü PKK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı
Çankırı'da terör örgütü PKK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, il merkezinde askerlik yapan F.D'nin uzun süre PKK'nın dağ kadrosunda görev yaptığı ve sosyal medyada da PKK propagandasında bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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