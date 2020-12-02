02 Aralık 2020 Çarşamba 08:29 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 08:29

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı Zinarin kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Bağlantıları belirlenen terörist havadan imha edildi.

Suriye'deki petrol kuyularının güvenliğinden ve sözde Cezire kantonunda YPG'nin hareketli taburlarından sorumlu komutan olarak faaliyet yürüten Zinarin kod adlı Narin Oso'nun, korumasıyla birlikte geçen yıl Diyarbakır Dicle kırsalında öldürüldüğü ortaya çıktı.

İSTİHBARAT YAKIN TAKİBE ALMIŞTI

Narin Oso, sadece gizli üst düzey teröristlerin bildiği büyük bir gizlilik içinde Türkiye'ye geçiş yaptı. Ancak teröristin Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaşan istihbarat birimleri daha Suriye'deyken terörist ve iki kuryesini yakın takibe aldı. Türkiye içindeki bağlantılarına da ulaşabilmek için adım adım izlenen kadın teröristin, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair istihbari bilgiler elde edildi.

HAVANDAN İMHA EDİLDİ

Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'nda korumasıyla birlikte Kurşunlu Köyü civarında olduğu İHA'lar tarafından tespit edildikten sonra bölgeye hava harekâtı düzenlendi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, F-16'ların gerçekleştirdiği harekâtta Narin Oso ile birlikte koruması Elif Eylem Önkol öldürüldü. Terör örgütü PKK, iki kadın teröristin öldürüldüğünü bir yıl sonra duyurmak zorunda kaldı. İki teröristin de ölümünü sıradan bir teröristmiş gibi kısa bir açıklamayla duyurdu.

YPG/PKK'NIN SÖZDE TABUR KOMUTANI

Örgütün Suriye'de "Cezire kantonu" olarak adlandırdığı bölgede, 400 teröristten oluşan sözde "hareketli taburlardan sorumlu olduğu", suikast/sabotaj eğitimi aldığı ve Rimelan'daki petrol kuyularının da güvenliğinden sorumlu olduğu belirlendi.