Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alındı, ''Çek çek sosyal medyaya atarım'' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişiyi tespit etti.

Polis zanlıları yakalamak için 26 Nisan günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aralamalarda cep telefonu ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.B. adlı kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çek çek sosyal medyaya atarım" diyerek tepki gösterdi.

Zanlılardan yaşı küçük olan ikisi savcılıkta serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.