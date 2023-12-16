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Terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise işlemlerin ardından serbest kaldı.

İstanbul'da 14 Aralık'ta Bahçelievler'de terör örgütü PKK ve elebaşı lehine slogan atarak havai fişekli korsan gösteri düzenleyen, Bağcılar'da terör örgütü adına "yazılama" yapan ve terör suçlarından arananlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı.

  • Istanbul terör
  • PKK operasyonu
  • gözaltı

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