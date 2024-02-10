İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Güncel

Terör örgütü PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren "yazılama" yapan S.B. ve Y.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

  • siirtte terör örgütü
  • pkk/kck propagandası
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.