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Terör örgütü PKK propagandasına 10 tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yapan şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2’si PKK/YPG üyesi 12 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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