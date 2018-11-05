Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan eski başkan yardımcısı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ceyhan İlçe Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Viranşehir ilçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğaç'ın Ceyhan'da saklandığını belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında şüphelinin bulunduğu adrese operasyon yapan jandarma, Hüseyin Oğaç'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Oğaç, yapılan sorgulamanın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA