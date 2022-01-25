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Terör örgütü PKK üyesi sanığa hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA25 Ocak 2022 Salı 18:13 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:13
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık M.B. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, Suriye'de örgüt adına silahlı çatışmalara katıldığını, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğunu açıkladı. Savcı, sanık M.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.B, "PKK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Mütalaayı reddediyorum. Örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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