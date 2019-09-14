Terör örgütüne tepki, uluslararası topluma kınama: Yeter Artık

"Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı" başlıklı bildiride, PKK terör örgütünün etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi.

Terör örgütünün bölgede kamu çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırılarını sürdürdürdüğü aktarılan bildiride, insanların yaşam hakkına kasteden PKK'nın, aynı zamanda çalışma haklarını da ellerinden aldığı ifade edildi.

PKK terör örgütünün kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykudayken polisleri şehit ettiği hatırlatılan bildiride, şunlar aktarıldı:

"Terör örgütü PKK Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, AK Parti'li siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi'yi, Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi, Şanlıurfa Siverek'te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ı, Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan'ı, Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti.

Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır'da devam etti. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi olan vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinden 7'si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybetti."

- "İNSANLIK ONURUNUN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Çalışma hakkının, temel insan haklarından biri olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördükleri belirtilen bildiride, herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Gerek yasalar gerekse uluslararası sözleşmelerin çalışmanın temel bir hak olduğunu düzenlediğine işaret edilen bildiride, terör örgütü PKK'nın, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırdığı belirtildi. Ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

"Biz aşağıda imzası olanlar, hayat ve çalışma hakkı başta olmak üzere insan haklarının kullanılmasını engelleyen terörün bir an önce durmasını istiyoruz. Öğretmenlere, sivil siyasetçilere, sivil halka, baraj ve yol yapan, eğitim ve sağlık hizmeti veren tüm çalışanlara yönelik şiddet sadece şiddete maruz kalanları değil milletimizi hedef almaktadır. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz.

Terör örgütünün yaptığı bu katliamın amaçlarından birinin de Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen anaları korkutup sindirmek olduğu anlaşılmaktadır.

Uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamları görmezden gelmelerini kınıyoruz. Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaların, baroların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, oyuncuların, insan hakları örgütlerinin de ancak PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini buradan bildirmek istiyoruz. Türkiye'de bir arada özgürlük, refah ve barış içinde yaşamak isteyen herkesi PKK katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Ali Yalçın, Memur-Sen\Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı

Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Başkanı

Bayram Bozal, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı

Settar Aslan, Öz Orman-İş Genel Başkanı

Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkanı

Mehmet Bayraktutar, Diyanet-Sen Genel Başkanı

Metin Yılancı, Büro Memur-Sen Genel Başkanı

Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı

Hüseyin Öztürk, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı

Ömer Budak, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı

Hacı Bayram Tonbul, Enerji-Bir-Sen Genel Başkanı

Soner Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı

Kenan Şerefli, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı

Mecit Erdoğan, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı

Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir Ankara Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Atilla Yayla İstanbul Medipol Üniversitesi

Tarkan Zengin, Çalışma Hayatı Uzmanı

Fadime Özkan Gazeteci, Star

Dr. İsmail Çağlar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Adnan Küçük, Kırıkkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Dr. Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Siyaset Bilimci

Doç. Dr. Rahman Ademi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Av. Ahmet Akcan, Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri

Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mehmet Çetin, Yazar

Dr. Necmettin Türinay, Yazar

Merve Şebnem Oruç, Gazeteci

İhsan Aktaş, Yazar

Selim Cerrah, Yazar

Prof. Dr. H. Aliyar Demirci, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Öğretim Üyesi

Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci

Av. Nuri KARAMAN, Hukuki Araştırmalar Derneği Giresun Şube Başkanı

İhsan Ayal, Medeniyet Üniversitesi

Dr. Mehmet Sarı Avukat, İstanbul

Halime Kökce Gazeteci, Star Gazetesi

Hale Kaplan Öz, Gazeteci, Star Gazetesi

Mehmet Acet, Kanal 7 Ankara Temsilcisi

Ersin Çelik, Gazeteci, Yeni Şafak Gazetesi

Dr. Can Ceylân, İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Akın Özçer, Yazar

Dr. Cem Korkut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ar. Gör. Mehmet Tuğrul Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Nuri Salık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

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