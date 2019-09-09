Terör örgütü PKK yakmış Yurt genelinde ormanları kundaklayan terör örgütü PKK, pek çok kentte iş yeri ve fabrikalara yönelik saldırıları da üstlendi. Terör örgütü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde ardı ardına sabotajlar yaptığını itiraf etti.