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Terör örgütü PKK yakmış

Yurt genelinde ormanları kundaklayan terör örgütü PKK, pek çok kentte iş yeri ve fabrikalara yönelik saldırıları da üstlendi. Terör örgütü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde ardı ardına sabotajlar yaptığını itiraf etti.

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Ana omurgasını PKK’nın oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) 20’ye yakın terör eylemini üstlendi. PKK, aralarında 6 Eylül’de İstanbul Pendik’teki polyester fabrikasında çıkan yangın ile yine aynı gün İstanbul Sultanbeyli’de bulunan 2000 metrekarelik alanda üretim yapan yatak fabrikası yangınlarını sahiplendi. Yangınlarda fabrikalar büyük zarar görmüştü. PKK yine geçtiğimiz günlerde ardı ardına meydana gelen orman yangınlarını da kendilerinin çıkardığını itiraf etmişti.
 
Terör örgütünü son fabrika yangılarına ilişkin açıklama yapmaya iten sebep ise PKK’nın sözkonusu saldırıları sahiplenen başka örgütlerle yaşadığı problemler oldu.
 
İŞTE SABOTAJ LİSTESİ
 
PKK’nın itiraf metninde üstlendiği diğer saldırılar şöyle sıralandı:
 
* 1 Temmuz: Datça’da Palmutbükü mevkiinde TV vericilerine yönelik sabotaj
* 2 Temmuz: İzmir’de Grand Otel ve çevresindeki otellere yönelik sabotaj
* 26 Temmuz: Ataköy Marina ve Pendik Marina’da lüks yatlara yönelik eylem
* 26 Temmuz: İzmir Bornava Pınarbaşı bölgesi palet üretim ve depolama tesisine saldırı
* 27 Temmuz: Bodrum’daki sürat botu eylemi
* 28 Temmuz: İstanbul Ambarlı Limanı eylemi
* 30 Temmuz Konya Beyşehir’de silah fabrikasına saldırı
* 30 ve 31 Temmuz: Denizli ve İzmir’de Adalet Bakanlığına bağlı yediemin depolarına yönelik saldırılar
* 1 Ağustos: Balıkesir Ayvalık ilçesinde fabrikaya saldırı
* 4 Ağustos: Denizli organize sanayi bölgesine yönelik saldırı
* 5 Ağustos Tuzla Piyade Okulu’na saldırı
* 6 Ağustos: Üsküdar Bilim Merkezi’ne yönelik saldırı
* 6 Ağustos: Zonguldak Alaplı’da bir fabrikaya yönelik sabotaj
* 9 Ağustos: Tuzla boya üretim fabrikasına saldırı
* 10 Ağustos: İzmir Çiğli’deki sanayi bölgesine yapılan saldırı
* 10 Ağustos: Konya Akşehir’de mühimmat yüklü askeri konvoya yapılan saldırı
* 10 Ağustos: Hatay Reyhanlı’da askeri mühimmat deposuna yapılan sabotaj
* 12 Ağustos: İzmir-Bornova’daki konteyner üretimi yapan fabrikaya yapılan saldırı
 
(Yeni Şafak)

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