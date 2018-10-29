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Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı

PKK’ya ikna operasyonlarıyla da büyük darbe vuruldu. 2018’in başından bu yana sadece 70 kişinin örgüte katıldığı belirlenirken, daha önce örgüt saflarına katılanlardan 120’si aileleriyle de temasa geçilmesi sonucu örgütten ayrıldı.

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Türkiye, terörle mücadelede kararlığını her alanda sürdürüyor. Terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarından olan uyuşturucu gelirleri büyük ölçüde kesilirken, insan kaynağı da tüketiliyor. Güvenlik güçlerinin aynı anda sürdürdüğü 300’ün üzerindeki operasyonla çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, saklananlara da inleri dar ediliyor.
 
GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ
 
Terörle mücadelede dağa çıkışların önlenmesine yönelik çalışmalar da büyük önem taşıyor. Başarılı terör harekatları ile kımıldayamaz hale gelen PKK’ya ikna operasyonlarıyla da büyük darbe vuruldu. Bu çerçevede yapılan istihbarat çalışmaları örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. 2018’in başından bu yana sadece 70 kişinin örgüte katıldığı belirlenirken, daha önce örgüt saflarına katılanlardan 120’si aileleriyle de temasa geçilmesi sonucu örgütten ayrıldı.
 
(Yeni Şafak)

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