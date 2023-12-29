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Terör örgütü PKK'da Gara korkusu! İstihbarat birimleri tespit etti

İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK'da, 'TSK'nın Haftanin ve Metina'yı tamamen ele geçirmesi halinde harekatın Gara'ya sıçrayabileceği endişesinin' hakim olduğunu tespit etti.

Yeni Şafak29 Aralık 2023 Cuma 08:22 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'da Gara korkusu! İstihbarat birimleri tespit etti
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Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarıyla paniğe kapılan PKK'nın sözde üst yönetimi peş peşe toplantılar yapmaya başladı. PKK elebaşları, sözde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Aralık ayı başında "acil" koduyla toplandı. Söz konusu toplantıda, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki kara harekatını sürdürmesi halinde örgütün büyük kamplarının bulunduğu Haftanin ve Metina'nın kaybedilebileceği" tartışıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İstihbarat birimleri, örgütte "TSK'nın bu iki bölgeyi tamamen ele geçirmesi halinde harekatın Gara'ya sıçrayabileceği endişesinin" hakim olduğunu tespit etti. Gara'yı kaybetmekten korkan örgüt bu yüzden üs bölgelerine saldırdı.

Güvenlik kaynakları, PKK'nın, siyasi uzantısı DEM Parti ve muhalefet üzerinden Türkiye'nin sınır ötesindeki varlığını kamuoyunda sorguya açmak istediğine dikkat çekti.

Kuzey Irak'taki askeri üslerin boşaltılması, sınır ötesindeki operasyonların durdurulması çağrıları ile "Libya, Irak ve Suriye'de ne işimiz var?" çıkışının bununla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

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