Terör örgütü PKK'da korku dağları sardı! Çaresizlik içerisinde Avrupa'ya koştular

Terör örgütü PKK'ya yapılacak sınır ötesi operasyon için geri sayım sürerken, güvenlik birimleri, örgüte Irak'ın kuzeyinde son darbenin vurulacağı harekat öncesinde önemli bilgilere ulaştı. Buna göre, PKK içine düştüğü bu çaresizlikten kurtulmanın yollarını, Avrupa'da yaşayan yandaşlarında arıyor. TV100'ün haberine göre, terör örgütü PKK'nın "Operasyonun durdurulması gerekiyor, durduramazsak ağır kan kaybı yaşadığımız bölgeden tamamen siliniriz" dediği belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK UMUDUNU AVRUPA'YA BAĞLADI

Terör örgütü PKK'nın yaşayacağı büyük yıkımdan kurtulmak için umudunu Avrupa'ya bağladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak olası sınır ötesi operasyon için geri sayım sürüyor. Askeri ve istihbari hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik birimleri, eli kanlı örgüte Irak'ın kuzeyinde son darbenin vurulacağı harekat öncesinde önemli bilgilere ulaştı. Buna göre, PKK içine düştüğü bu çaresizlikten kurtulmanın yollarını arıyor. Tek umut olarak ise Avrupa'da yaşayan vatandaşlarından medet umuyor.

"AĞIR KAN KAYBI YAŞADIĞIMIZ BÖLGEDEN TAMAMEN SİLİNİRİZ"

Terör örgütünün lider kadrosunun, Avrupa'daki mensupları ve sempatizanları ile iletişime geçtiği tespit edildi. PKK'nın özellikle büyük Avrupa başkentlerinde, yapılacak olan operasyonun önlenmesi için kitlesel gösteriler yapılmasını istediği saptandı. Eylemlere Avrupalı siyasiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılmasının sağlanması istendi. Terör örgütünün içine düştüğü cenderenin boyutları Avrupa daki bağlantılarıyla iletişimine de yansıdı. Konuşmalarda, "Operasyonun durdurulması gerekiyor, durduramazsak ağır kan kaybı yaşadığımız bölgeden tamamen siliniriz" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.