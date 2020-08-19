Terör örgütü PKK'da panik: Kaçacak delik arıyorlar

19 Ağustos 2020 Çarşamba 08:27 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 08:27

MİT, TSK, Emniyet ve Jandarmanın son dönemde yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröre ağır darbe vurulurken, örgüt elebaşları da tek tek temizleniyor. Son olarak MİT 11 Ağustos'ta, sansasyonel eylem hazırlığındaki kırmızı listede aranan sözde Hakurk eyalet sorumlusu “Agit Garzan” kod adlı Murat Kalko'yu etkisiz hale getirdi. Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'a en yakın isimlerden olduğu belirtilen Kalko'nun öldürülmesi, örgütte paniği arttırdı.

30'U KIRMIZI LİSTEDE

Kalko'nun etkisiz hale getirilmesiyle gözler bugüne kadar üstü çizilen PKK'lı elebaşlarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2015'ten bu yana 605 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bunların önemli kısmını PKK'lılar oluşturdu. 605 teröristten 458'inin, başlarına 673.5 milyon liraya kadar ödül konulan aranan teröristler listesindeki elebaşları olduğu belirlendi. Bunlardan 32'sini 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK'lılar oluşturdu.

147'Sİ LİSTE DIŞI

Yine 3 milyona kadar ödülle mavi listede aranan 26, 2 milyona kadar ödülle yeşil listede aranan 30, 1 milyona kadar ödülle turuncu listede aranan 61 terörist etkisiz hale getirildi. En fazla temizlik ise 500 bin liraya kadar ödülle arananların bulunduğu gri listede yapıldı. Aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan 309 teröristin üstü çizildi. Aranan listesinde yer almayan ancak örgütlerin sözde elebaşları olduğu belirlenen 147 terörist de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

8 AYDA 60 ELEBAŞI

Yılbaşından bu yana 66 elebaşı etkisiz hale getirildi. Bunlardan 4'ünün liste dışında olduğu belirlenirken, geriye kalan 62 elebaşından 3'ünün kırmızı, 2'sinin mavi, birinin yeşil, 17'sinin turuncu, 30'unun gri listede arandığı öğrenildi. Etkisiz hale getirilen 66 elebaşından 60'ının PKK'lı olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde PKK'lı elebaşları Sultan Oruç, Belyan Bozyiğit, Yahya Atmaca ve Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ÇEMBER DARALDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Elebaşları sıranın kendilerine geldiğini anlayınca radar ve termal kameralarca tespiti güçleştiren kumaşlardan yapılmış kıyafetlere yöneldi. PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıldönümünde görüntülü bir açıklama yapan Karayılan ve yanındaki teröristlerin yıllardır tercih ettikleri kıyafetler yerine ilk defa kamuflaj giydikleri görüldü. Bir çalı veya bölgeye uygun bitki yığını özelliğine sahip kıyafetlerle örgüt mensuplarının sabit durduğunda havadan tespitinin zor olduğu belirtiliyor.