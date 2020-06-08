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Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı! 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka Yaylası'nda yapımı devam eden üs bölgesinde, Özel Şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik örgüt mensupları tarafından EYP'li saldırı düzenlendi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 21:12 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 22:02
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Van'da PKK terör örgütü işçileri hedef aldı. Çatak İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesi Narlı Mahallesi mücavirinde bulunan Belbuka Yaylası’nda yapımı devam eden üs bölgesinde, Özel Şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik terör örgütü PKK mensupları tarafından EYP’li saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı. Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine helikopterle sevk edildi.

VALİLİK: 2 ŞEHİT, 8 YARALI

Van Valilği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada 2 işçinin şehit olduğu, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. PKK'lı teröristlerce fgerçekleştirilen saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çatak İlçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit olurken, 8 işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen Bölücü Terör Örgütünü ve arkasında duranları tel'in ediyoruz. Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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