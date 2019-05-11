Terör örgütü PKK'dan İmamoğlu'na destek açıklaması! Bir terörist daha...

HDP’nin 23 Haziran seçimlerinde nasıl hareket edeceğini terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat açıkladı. Hozat, HDP’nin 23 Haziran’da AK Parti ve MHP’nin karşısında Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi.

Terör örgütü KCK yöneticilerinden Bese Hozat’ın bu açıklamasını HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de twitter hesabından paylaştı.

CHP’YE DE MESAJ VERDİ

Terörist Bese Hozat, terör örgütünün gazetesinde çıkan röportajında da aynı cümleleri kullanıyor, “Faşizme karşı demokratik güçbirliğini HDP destekleyecektir. Kürtlerin tavrında değişiklik yoktur. CHP’nin de doğru yaklaşması gerekiyor” diyor.

BU KEZ DE BİR BAŞKA TERÖRİSTTEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamalara tepki yağarken bu kez de terör örgütü PKK'nın bir başka elebaşı Duran Kalkan, Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. Söz konusu videoda terörist Duran Kalkan, "Ekrem İmamoğlu oy verenleri unutmamalı. Ters şeylere girmemeli. Toplum kendisine nasıl güven duydu, onu geri almasını da bilir" diyor.

GAZETECİ NEDİM ŞENER’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan gazeteci Nedim Şener ise terör örgütün açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Şener, "Amerika’nın paralı uşağı, Türk Kürt demeden sivilleri, kadın çocuk 11 aylık bebeği bile katleden terör örgütü PKK yöneticisi Bese Hozat, rezilce 23 Haziran İstanbul seçimi hakkında katlettiği Kürtler adına konuşuyor” diye mesaj attı.

BİR TEPKİ DE DURSUN ALİ ERZİNCANLI’DAN

Ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “Herşey çok güzel olacak”çılara bir yardımımız dokunsun şu mübarek ayda: Unuttukları bir sanatçı var; Kandil’in sanatçısı. Herşeyin çok güzel olabilmesi için bu sanatçıya da kulak vermeleri gerekiyor!” dedi.