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Güncel

Terör örgütü PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:37
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