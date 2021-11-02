Terör örgütü PKK'dan skandal 'Avrupa' itirafı... Çok sert tepki: Batı neden bunu görmüyor?

2 Kasım 2021 Salı 07:34 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 07:34

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinden emir aldıklarını itiraf etti. Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." dedi.

"HİÇBİR DEVLETTEN ÇÖZÜM DAYATMASI GÖRMEDİK"

PKK elebaşı, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN: TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMEK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katılığı canlı yayında skandal açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu ifadeleri kullandı:

"Buna şaşırmıyorum. Avrupa'nın ve Batı'nın 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'yi terörle yıkmak, aynı Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Müslüman kanı dökmek için böl ve yönet politikasının tezahürüdür. Bu tamamen uluslararası hukuka ve BM kararına aykırıdır. Fransa'dan bunu görmek son derece yanlıştır. Fransa burada suçüstü yakalanmıştır.

Terör örgütlerine medya dahil, siyasi, ekonomik, diplomatik ve silah desteği vermek uluslararası hukuka ve BM Sözleşmeleri'ne aykırıdır. Ama ABD açık açık yardım ediyor. 40 bin TIR silah verdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık silah yardımı yapıyorlar. Ondan sonra da bir general çıkıp, 'Biz bunu PKK'ya değil SDG'ye verdik. DEAŞ'la savaşıyorlar' diyor. Böyle bir saçmalık yok. Bir asker olarak PKK terör örgütüdür ve Türk milleti bunu benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası bellidir. Vatan Türk bayrağının dalgalandığı her karış toprağıdır. O adam olsaydı zaten Türk milletinin ekmeğini yedikten sonra oraya gidip ihanet etmezdi.

Biz insanları ayırmıyoruz ki... Bir ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal eden ayrılıkçı terör örgütü insanın yaşam hakkını elinden alıyor. Batı neden bunu görmüyor?"