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Terör örgütü PKK/KCK propagandasına geçit yok! 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK propagandasına geçit yok! 9 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önünde düzenlenen etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalıp, eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

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