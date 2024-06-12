Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye operasyon

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla geldikleri Türkiye'de terör eyleminde bulanabileceği ve geçmişte Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyette bulunan İ.M.A. ve E.E'yi Şehitkamil'deki bir ikamete operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.