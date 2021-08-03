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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

DHA3 Ağustos 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 09:27
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, diğerinin ise örgütün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.

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