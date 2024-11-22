Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında görev almıştı! Mehmet Savaş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı bulunan Mehmet Savaş'ın PKK/KCK terör örgütünün Fransa'daki yapılanması unsurlarında 2023'te Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edildi.
Mehmet Savaş'ın 20 Kasım'da Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığının tespiti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Savaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.