Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kış operasyonlarının başarılı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Başkale ilçesi Tuluklu Mahallesi kırsalındaki dağlık ve karla kaplı arazide gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Zeren Operasyonu"nda jandarma ekiplerince 4 sığınak tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramalarda RPG-7 roketatar, dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 11 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 600 PKS makineli tüfek mühimmatı, 2 AK-47 piyade tüfeği dipçiği, sis kutusu, 4 palaska, 13 AK-47 piyade tüfeği şarjör kılıfı, silah dürbünü adaptörü, 3 el dürbünü, 7,65 mm. tabanca susturucusu, 3 tabanca kılıfı, hücum yeleği, dörtlü deri kütüklük, dörtlü bez kütüklük, tüp, 26 pil, 3 koli bandı, 2 takım terörist kıyafeti, 3 uyku tulumu, panço, met, 2 battaniye, 3 akü, 3 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 kilogram tuz, 2 jelikan bidon, hafıza kartı, video dönüştürücüsü, 2 bağlantı kablosu, şarj kablosu, 53 muhtelif konserve, çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi yardım malzemesi ele geçiren jandarma, söz konusu sığınakları da kullanılamaz hale getirdi."

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görüntüleri ilk kez paylaştı

Görüntüleri ilk kez paylaştı

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA