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Terör örgütü PKK/KCK'ya Kars merkezli operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

01 Ekim 2020 Perşembe 07:39 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 07:39
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