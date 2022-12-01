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Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 11 zanlı cezaevine gönderildi

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli cezaevine gönderildi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 11 zanlı cezaevine gönderildi
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının ilişki ağlarının deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik 28 Kasım'da operasyon düzenlenmişti.

Yaklaşan seçimler öncesi şehir merkezlerinde, metropollerde şiddet eylemleri gerçekleştirdiği, kırsala eleman temini sağladığı ve bu kapsamda Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatılma kararı olan kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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