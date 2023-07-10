Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 4 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü mensuplarıyla iletişim kurdukları, erzak ve lojistik destek sağladıkları ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü HTS ve PTS kayıtlarınca tespit edilen İ.K, Y.K, H.B. ile İ.Ş'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle yapılan aramada, silah, tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.