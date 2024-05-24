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Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışmalar sonucunda ilçedeki 5 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 643 kök Hint keneviri, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Diyarbakır Lice operasyon
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