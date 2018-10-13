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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 9 ildeki soruşturmada 25 tutuklama

Diyarbakır merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik 9 ildeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Çamcı'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
 
Zanlılardan 54'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. 34 şüpheli de emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.
 
9 Ekim'de KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 183 farklı adreste arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti. 

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