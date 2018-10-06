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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bağlantısı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile İstanbul, Kocaeli ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin adreslerindeki aramada ise 6 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile kıyafet, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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