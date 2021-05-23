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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 15:08 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:08
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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında örgütün kırsal alanına eleman gönderdiği şeklinde ihbar bulunan HDP eski Esenler ilçe yöneticisi N.B.Ö ve terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ile örgüt adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen kişileri yakalamaya yönelik 21 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında N.B.Ö'nün de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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