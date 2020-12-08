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Terör örgütü PKK'nın 4 ini yerle bir edildi

Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen müşterek operasyonlarda tespit edilen 4 sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

IHA08 Aralık 2020 Salı 17:18 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 17:18
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek yapılan operasyon kapsamında 4 sığınak ve 6 jelikan içerisinde; 2 EYP yapımında kullanılan basma düzenek, 6 bomba atar, 3 taarruz tipi el bombası, 8 adet 7.62 milimetre fişek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mekanizması, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mekanizma iğnesi, 1 patlamamış fünye, 1 güneş paneli, 1 metre elektrik kablosu, 1 şarj aleti kablosu, 7 yazıcı kartuşu, 1 tüplü ocak, 1 küçük akü, 1 büyük tüp, 1 panço, 1 met, 2 çift mekap ayakkabı, 50 yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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