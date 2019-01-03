Terör örgütü PKK'nın AK Partili belediye başkanlarını tehdit ettiği ve infaz listelerine aldığı ortaya çıktı

Türkiye’de ‘demokrasi’, ‘insan hakları’, ‘özgürlük’ gibi söylemleri en çok kullanan PKK ve siyasi uzantısı HDP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki AK Parti’li belediyelere yapmadığını bırakmadı. Bazı başkanlar terör örgütünün infaz listelerinde çıktı, bazı başkanlar ise yüzlerce kilo patlayıcı ile öldürülmek istendi.

BELEDİYEYİ YAKTI

Siirt’in Kurtalan ilçesinin belediye başkanı Nevzat Karaatay o başkanlardan sadece biri. Ayn-el Arab (Kobani) olaylarında belediyenin terör örgütü yandaşları tarafından yakıldığını ifade eden Karaatay, “Akrabalarıma ait 25 ev yağmalanarak ateşe verildi. Terör örgütü PKK, belediyeye ait ambulans, itfaiye, cenaze araçları ve iş makinelerini de yaktı. PKK tarafından suikast için gönderilen teröristler güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi” dedi.

5 SUİKAST GİRİŞİMİ

Kendisine 5 suikast girişiminde bulunulduğunu aktaran Karaatay, “Yol güzergahımı bomba döşeyen bir terörist sağ ele geçirildi. Dağ kadrosundan gönderilen 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Teröristlerin üzerinden belediye binasına ait krokiler çıktı. Yol çalışmasını denetlemeye gidecektim. Bir kompresöre bomba yerleştirmişler. Kompresörün yanına yaklaşan aracı benim aracım zannederek bombayı patlattılar” diye konuştu. Karaatay, FETÖ’cülerin de bölgede PKK’lılarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

FETÖ-PKK ORTAKLIĞI

Kobani olaylarından 2 ay sonra Kurtalan’a ziyarete giden dönemin Doğubayazıt 1’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan’ın örtülü olarak gözdağı verdiğini belirten Karaatay şunları söyledi: “Ozan 'Başınızın çaresine bakın, bırakın gidin. İstifa edin kurtulun. Artık sizi burada yaşatmazlar' dedi. Ozan, 15 Temmuz’dan sonra ihraç oldu, FETÖ soruşturmasında müebbet hapis cezası aldı.” Karaatay’ın çocukları da tehdit edildi. Anadolu imam hatip lisesine giden çocuklarına “Buralar bizim, gideceksiniz” dediler. Bunun üzerine Karaatay çocuklarını Ankara’daki bir okula gönderdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünün belediye başkanlarına yapılan tehditlerle ilgili gönderdiği yazı

İMZALI MÜHÜRLÜ TEHDİT

Tunceli Pertek’te de benzer tehdit silahı devreye sokuldu. Belediye, teröristler tarafından 3 kez kurşunlandı. Siirt’in Pervari ilçesi Belediye Başkanı Tayyar Özcan da terör örgütünün hedefindeki isimlerden birisi oldu. Belediye meclis üyelerine terör örgütü PKK’nın damgalı mühürlü tehdit mektupları gönderildi. Şu an bölgede 3’lü bir ittifak kurulduğunu ifade eden Özcan, “HDP-CHP-İYİ Parti birleşti. Şu an Doğu’da İYİ Parti üzerinden gidiyorlar. HDP’nin yapamadığı şeyleri İYİ Parti üzerinden yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bir ton bomba ile tuzak

HDP/PKK, 2014 yerel seçimlerinde sandıkta yenemediği Bitlis’in Tatvan ilçesinin Belediye Başkanı Fettah Aksoy’a 5 yıl boyunca yapmadığını bırakmadı. Kobani olaylarından sonra belediye binasının 2 kez yakıldığını ve 2 haftada bir tehdit mesajları aldığını söyleyen Aksoy, “Kobani süreci boyunca ciddi tehditler aldık. Özellikle PKK’nın başta Kandil yapılanması olmak üzere dağ kadrosundan teröristlerin bölgeye gönderileceği yönünde emniyetin istihbari bilgiye ulaştığı bana tebliğ edildi. Oluşabilecek suikast girişimlerine karşı dikkatli olmam yönünde yazılı bildiri gönderdiler. Bu öyle bir iki kez olmadı. 2 haftada bir suikast girişimin karşı yetkili birimler tarafından uyarıldım” dedi. 2016 yılında evinin önüne 1 tonluk bomba yüklü minibüs bırakılarak suikast girişiminde bulunduklarını belirten Aksoy, “15 Temmuz darbe girişiminin arifesinde evimin 20 metre önüne bomba yüklü araç bıraktılar. Araç fark edilmesin diye ön ve arka camlarına Türk bayrağı asmışlar. Aracın alt kısmından kabloların sarktığını fark ettik. Durumu yetkililere bildirdik ve araç kırsal bir alanda etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı. 5 yıllık görevi boyunca İçişleri Bakanlığı, emniyet valilik ve kaymakamlık tarafından 30 kez suikast girişimi olacağına dair kendilerine tebliğ tutanağı gönderildiğini ifade eden Aksoy, “2017 yılında yaralı olarak ele geçirilen bir teröristin ajandasında infaz listesi çıktı. Hazırlanan listede benim ve yardımcım Abdulbaki Menteş’in de isimlerinin olduğunu öğrendik” ifadesini kullandı.

Necat Cellek

Siirt’in Şirvan ilçesinin Belediye Başkanı Necat Cellek ise ailesinin 30 yıldır terör örgütü ile mücadele ettiğini ifade etti. Korucu olan babasının şehit edildiğini ifade eden Cellek, kendisinin de örgütün infaz listesinde olduğunu ifade etti. Encümen arkadaşlarına ve yardımcılarına tehditler olduğunu ifade eden Cellek, “2014 seçimlerinden önce ilçe başkanının oğlunu kaçırdılar, ‘Baban istifa etsin’ diye tehdit etmişler. Sonra araya girdik kurtardık. Bana diş geçiremeyince bana oy verenleri tehdit ettiler, bir muhtarımıza gönderdikleri tehdit mektubunu da saklıyorum” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)